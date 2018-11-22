Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı havyar

Camdan yapılmış bir kap, plastikten her zaman daha iyidir. Bu yüzden plastik alacağınız havyar, cam kutuda olsun. Havyar taneleri aslında birer yumurtadır. Yani yuvarlak görünmemelidir. Eğer öyleyse, havyar sahtedir.



Tavuklar

Yüksek kaliteli tavuğun cildi sarıdır. Üreticiler "doğru" rengi elde edebilmek için piliçle ya da takviyeli bazı yiyeceklerle tavukları besleyebilirler. Yüksek kaliteli tavuk küçüktür ve kaynatılması uzun zaman alır.

Doğrusu; Ağırlık ve et miktarı cinse bağlıdır. Doğru koşullarda yetiştirildiği sürece cinsin ne olduğu çok da önemli değildir.



Soya sosu

Doğal sos, lezzetli ve sağlıklı iken gerçek olmayan soslar çok tehlikeli olabilir. Herhangi bir markette bile sosun gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Bunun için:

Malzemeler: Fazla bileşen ve tat arttırıcı varsa, vakit kaybetmeden sosu yerine bırakmalısınız.

Renk: Birçok durumda, doğal soya sosu kahverengi veya açık kahverengidir. Eğer çok koyu bir renkse, muhtemelen soya sosuyla pek bi ilgisi yoktur.

Fiyat: Soya sosu yapmak uzun bir süreçtir. Yüksek kaliteli soya sosu, ucuz değildir.

Kızılcık

Bir süpermarkette ucuz kızılcık görürseniz dikkatli olmalısınız. Bu ürün için fiyat çok önemli bir işarettir.

Balıklarda sahte gözler

Kuveyt'te deniz ürünlerinin sokak pazarlarından birinde, bir personelin balıklarına daha taze görünmesi için plastik göz taktığı öğrenilince bu yer kapatıldı. Aldığınız balıkların gözlerine dikkat edin ...

Sağlıklı kuru meyve

Kuru meyveler çekici görünmemelidir. Ama bu şekilde, pek çok insan onları normal görüntüleriyle satın almak istemeyecek. Bu yüzden birçok üretici, daha cazip hale getirebilmek için kükürtdioksit kullanıyor.

Aslında doğru kurutulmuş meyvenin öyle canlı ve parlak renkleri yoktur.

Göz önünde bulundurulması gereken tek yön parlak ve canlı gözükmesi değildir. Doğal meyvenin neye benzediğini daha öncesinden biliyorsanız bu bilgi size avantaj sağlayabilir.