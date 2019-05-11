Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çok hastalıkta olduğu gibi Diabet hastalığında da bazen ilk tanının Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından konulduğunu dile getiren Op.Dr.Şeyda Atabay, “Rutin göz muayenesinde göz arkası veya göz dibi diye adlandırılan fundus taramasında tesadüfi olarak şeker hastalığının hasarlarına rastlamaktayız. Diyabet, gözün arka bölümünde görme işleminde çok önemli bir yeri olan retina tabakasındaki (ağ tabaka) damarlara hasar verir. Retina tabakasının tutulmasına diabetik retinopati denir. Retina damarlarında oluşan hasar, makulada (görme merkezi) ödeme (su toplanması) yol açarak yavaş ve ilerleyici bir şekilde görmeyi azaltabilir. Bunun dışında, göz içersine kanama yaparak ani görme kayıplarına yol açabilir. Ayrıca, retina tabakasına verdiği hasar dışında, erken yaşlarda katarakt oluşumuna ve görmenin azalmasına yol açabilir” diye konuştu.

Op.Dr.Şeyda Atabay, hastalıkta en önemli etkenin kan şekerindeki yükseklik seviyesi, kan şekeri seviyesindeki hızlı değişimler ve hastalığın süresi olduğunu anlatarak, “Diabetik retinopati başlangıcı genelde damarlardaki küçük balonlaşmalar şeklindedir. Bu seviyede tanı konulabilmiş hastada kan şekeri düzenlemesi ve diyet ile hastalığı geriletebilmekteyiz. Ancak ciddi kanamaların başladığı görme merkezinde ödemlerin geliştiği seviyede gelen hastada mutlaka ek tedaviler gerekmektedir. Burada yapılacak tedaviler ile hastalık tamamen düzeltilememekte yalnızca yavaşlatılabilmektedir.

Hastanın ek hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği sorunları da var ise diabetik retinopati seyri daha hızlı ilerleyip göze daha çok zarar verebilmektedir.

Göz arkasında hasarların başladığı durumlarda yapılacak tedaviler olarak göze lazer tedaviler ve göz içine damar oluşumlarını azaltacak ve ödemi geriletmeye yardımcı ilaç enjeksiyonları yapılmaktadır. Hastalığın ileri evrelerinde göz içi sıvısında yoğun kanamlar ve göz ön yüzeyinde damar problemleri gelişebilr. Bu dönemlerde yapılacak tedaviler daha agresif cerrahi müdehalelerdir.

Diabet hastalığı olan kişilerin hastalıklarının düzeyine bağlı olarak belli aralıklarda göz hastalıkları uzmanınca göz dibi taraması yaptırmaları gerekmektedir. Gereğinde göz fundus anjiografileri gibi pekçok testler hastalığın seyrinde yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.