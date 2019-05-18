Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Meyan kökünün yüzyıllardır mide ve solunum problemlerinin tedavisinde kullanılan şifalı bir bitki olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Serap Güzel “Meyan kökü bitkisi gastrit ve ülserde iltihaplanmayı azaltır ve asit düzenleyici yerine kullanılabildiği için oruç sonrası geç saatte iftar yapmanın ve gece sahurda yemekten sonra yatmanın yol açacağı mide şikâyetlerini önler. Meyan kökünün diğer önemli bir etkisi harareti ve susuzluğu gidermesidir. Meyan kökü, şerbet ve çay olarak da tüketilebilir” dedi.