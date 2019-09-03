Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seni eğitim döneminin açılmasına sayılı günler kala uzmanlar okul çantaları için hem eğitimcilere hem de ailelere önemli uyarılarda bulunda. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Nur Bardak, “Okul çantası ve içindeki eşyaların toplam ağırlığı, çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unu aşmamalıdır. Aşırı yüklü çantaların kullanılması, enerji tüketiminin artması, arkadan binen yük sebebiyle boyun ve sırtın öne eğilmesi, duruş bozuklukları ve akciğerlerin hacminde azalma gibi sonuçlara sebep olur. En iyi alternatif sırt çantaları ile çekilebilen tekerlekli çantalardır. Çanta seçerken, hafifliğine ve üzerinde ağırlık yapan süslemelerin olmamasına dikkat edin. Sırt çantaları iki geniş ve destekli omuz askısı, bel kemeri ve sünger desteği bulunan ergonomik yapıda olsun. Çocuklar genelde çantalarını tek omuzda taşımayı severler ancak bu durum vücudun çantanın olduğu tarafa doğru eğilmesine ve omurgaya yük binmesine neden olur. Omurgaya binen yüklerin bu şekildeki değişimi omurganın yaralanması ve dengesizliğe yol açabilir. Ağırlığın çanta içinde eşit olarak dağılmasına ve belirli bölgelerde toplanmamasına dikkat edilmeli. Çantada birden fazla bölme ve cep bulunması, ağırlığın eşit bir şekilde dağılmasını da sağlar” tavsiyelerinde bulundu.