Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dudakta ve ağızda geçmeyen yara: Dil ve dudak kanserlerinde, dil ve dudaklarda iyileşmeyen yara ve şişlikler. Bunlara bir de boyunda beze eşlik edebilir.

Boyunda şişlik: Boyun bölgesinde üç haftadan uzun süren şişliklerde boyun kanseri düşünülmelidir.

Ses kısıklığı: Gribal enfeksiyona öksürük de eşlik eder. Üç haftadan uzun süren ses kısıklığı ve ses değişimi gırtlak kanseri belirtisi olabilir.

Yutma güçlüğü: Gıdaların boğaz ve yemek borusundan geçerken zorlanması, mide bulantısı ve kusma durumunda mutlaka hekime başvurmak gerekiyor.

Geçmeyen kulak ağrısı: On günden uzun süren kulak ağrısı, yutkunurken kulağa vuran ağrı, baş boyun kanserleri belirtisi.