Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

“Türkiye’de aşılama sayesinde her yıl 14 bin 296 çocuğun enfeksiyon hastalıklarına yakalanarak hayatını kaybetmesi önleniyor. Yeni aşıların takvime eklenmesiyle yılda ortalama bin çocuğun daha hayatı kurtarılabilir...” Bu sözler Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a ait. Aşı karşıtlığının son yıllarda katlanarak arttığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan “Ülkemizde aşı reddi neredeyse 40 bini geçti. Bu durumun önüne geçmek için bu konuda bilgilendirme alışmaların artırılması lazım. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019 yılında toplumu bekleyen en büyük 10 tehlikenin başında aşı kararsızlığı geliyor” dedi. Aşı ile ilgili en son gelişmeler, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından bu sene sekizincisi düzenlenen Ulusal Aşı Sempozyumu’nda ele alındı.

AŞILI ÇOCUK DEDESİNİ KORUYOR

Aşıların hastalığın türüne göre çocuğu yüzde 99’a varan oranlarda koruduğuna işaret eden Prof. Dr. Nuran Salman “Bazı aşılar, çocuğun yanında aşılanmamış kişileri de koruyor. Mesela ülkemizde bütün çocuklara pnömokok aşısı yapılıyor. Bu aşı zatürre mikrobunun çocuğun boğazında taşınmasını engelliyor. Bunun sayesinde erişkin 65 yaş üstündeki insanlar da zatürreden kısmen korunabiliyor. Yani çocuk aşılanıyor, aşılanmamış bir grup da korunabiliyor. Buna toplumsal koruma diyoruz ve dolaylı bir korumadır. Bu çok önemli gerçekten aşının etsinin çok geniş olduğunu da gösteriyor” dedi.

AŞISIZLAR YÜZDE 5'E ÇIKARSA SALGIN OLUR

Türkiye’de şu anda 13 hastalığa karşı aşılama programı yürütüldüğünü ve aşının birçok hastalıktan koruyan en etkili madde olduğunu ifade eden Ceyhan “Aşı karşıtlığı 10 yıl içinde ülkemizde katlanarak yaklaşık 40 bin rakamına ulaştı. Özellikle medyada kendine yer bulan bazı doktorların aşının gereksiz olduğuna ilişkin beyanları, toplumun sağlığını tehlikeye atıyor. Türkiye’de aşısızların oranları yüzde 5’e çıkarsa salgınlar başlar” dedi.

DAHA AZ HASTALIK DAHA AZ ANTİBİYOTİK

Günümüzde 26’dan fazla enfeksiyon hastalığının önlenmesi ya da kontrol altına alınması için mevcut aşı bulunduğunu söyleyen GSK Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur ise “Aşılama ile her yıl 2,7 milyon kızamık vakası önlenebiliyor” dedi. Aşılamanın antibiyotik direncinin gelişmesini de dolaylı yoldan engellediğine işaret eden Prof. Dr. Badur, “Dünyada beş yaş altı çocuklarda üç doz pnömokok aşısının yapılması sonucunda yılda 11,4 milyon antibiyotik kullanım günü engellenmektedir” diye konuştu.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Aşı kararsızlığının en önemli sebebinin yanlış bilgilendirmeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı ile ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

Aşının içinde civa var: Yeni üretim teknolojileri ile üretilen aşılarda uzun süredir cıva bulunumuyor. Türkiye’de şu anda hiçbir aşıda cıva yok.Alüminyum iddiası: Aşının içeriğindeki alüminyumun Alzhemier’a yol açabileceği iddia ediliyor. Oysa bir insanın hayatı boyunca bütün aşılamalardan alacağı alüminyum miktarı 5 mikrogramdır. Buna karşılık her gün içtiğimiz sudan bunun onlarca katı alüminyum alıyoruz.

Paramız boşa gidiyor: Devlet olarak bütün aşılara harcadığımız para 200 milyon doların altında. Bütün dünyanın aşı pazarı 44 milyar dolar. Buna en yakın bütçe patates cipsi pazarına ait. Dünyanın yıllık patates cipsi pazarı 43 milyar dolar. Aşı ile hemen hemen aynı. Aşıdaki üç-dört maddenin yanında patates cipsinin içinde 21 tane kimyasal madde var. Hiç kimseden, ‘neden cips satılıyor, paramız boşa gidiyor, üstelik çocuklara zararı var’ diye bir şey duydunuz mu? Eğer cips yemesek çocuklara yapmadığımız aşıları da yapabileceğiz.

Genetiği değiştiriyor: Keşke genetiği değiştirmek o kadar kolay olsaydı. Birçok hastalığın izi silinirdi. kanser yapıyor: “Aşılarda glutamat var bu da kanser yapar’ diyen kişiler. Rahatlıkla mikrodalgada ısıtılan yiyecekleri tüketiyorlar. Bu yiyeceklerde aşının bin katı glutamat var.

Aşı yapılmayan üç milyon çocuk ölüyor

Hâlâ dünyada çocukluk çağı ölümlerinin yüzde 25’nin enfeksiyon hastalıklarına bağlı olduğunu söyleyen GSK Türkiye, Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Nuran Salman “Bunların yüzde 25’i de aşı ile korunabilecek hastalıklar. Dünyada şu anda üç milyona yakın çocuk aşı ile korunabilecek hastalıklardan ölüyor, 750 bini de sakat kalıyor” dedi.