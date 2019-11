Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Bakan Koca, bir dönem uzmanlık öğrenci sayısı kadrolarının yeterince açılmadığına dikkat çekerek “2017 yılında 6 bin 65 iken; 2018 yılında 8 bin 4’e çıktı. Bu yıl kadro sayısı 10 bini bulurken; gelecek yıl 11 bin 340’a çıkarmayı planlıyoruz. Onkoloji ve benzeri birçok yan dal ihtiyacını da önümüzdeki dönemlerde hızla kapatmayı hedefliyoruz. Tabii, bu en erken üç dört senede mümkün. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte her geçen gün uzman hekim sayısını artıracağız” dedi.

Bakan Koca, bir milletvekilinin “Hastanelerde yığılmanın önüne geçmek amacıyla Merkezî Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) geçilerek muayene süreleri 20 dakikadan 10 dakikaya ve hatta beş dakikaya düşürülmüş durumda” eleştirisine cevap verdi. MHRS üzerinden 2019’un ilk dokuz aylık döneminde 127 milyon randevu oluşturulduğunu hatırlatan Bakan Koca “Biz, hekim başına beş dakikada bir hasta düşsün istemiyoruz. MHRS 10 dakikada bir veriyor. Gönül ister ki, 15 hatta 20 dakikada bir olsun. Bu, hekim sayımızla doğru orantılı. Hekim sayımız her geçen yıl arttığı sürece bu dediğimiz oranlara erişmemiz kolaylaşır. Biz şimdi on dakikada bir MHRS üzerinden randevu veriyoruz” şeklinde konuştu.