Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşmeye göre önümüzdeki iki yıl içinde BNT162 adlı aşıdan 30 milyon dozun İngiltere'ye gönderilmesi kararlaştırıldı. İnsan hücrelerine RNA veya Ribonükleik asit şeklinde koronavirüs genleri enjekte eden genetik bir aşı olan BNT162 ile 45 sağlıklı insan üzerinde yapılan deneylerde kişilerin Covid-19’a karşı antikor ürettiği tespit edildi. Antikorların koronavirüse karşı koruma sağlayıp sağlamadığının kesinleşmesi için 30 bin kişi üzerinde ayrı araştırmalar yürütülüyor.