Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş "Hastaneler koronavirüs hastalarıyla dolu" iddialarıyla ilgili olarak “Şöyle terimler kullanılıyor; aslında on misli beş misli ama saklanıyor. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Dolan bir hastanemiz yok. Bakırköy’deki kampüsümüz normal hastalar için hizmet veriyor. Şu an burada paniğe yol açacak herhangi bir durum yok. Özellikle İstanbul bu konuda son derece kontrol altında” dedi.
Başhekim Adaş: Dolan bir hastanemiz bulunmuyor
24.09.2020 - 07:18 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş "Hastaneler koronavirüs hastalarıyla dolu" iddialarıyla ilgili olarak konuştu.
Etiketler : Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş,
734047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/734047.aspx
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