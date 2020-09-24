Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş "Hastaneler koronavirüs hastalarıyla dolu" iddialarıyla ilgili olarak “Şöyle terimler kullanılıyor; aslında on misli beş misli ama saklanıyor. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Dolan bir hastanemiz yok. Bakırköy’deki kampüsümüz normal hastalar için hizmet veriyor. Şu an burada paniğe yol açacak herhangi bir durum yok. Özellikle İstanbul bu konuda son derece kontrol altında” dedi.