Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türk Kızılayı, Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği iş birliği ve Nobel İlaç’ın desteğiyle hayata geçirilen “1kişi 1000kişi” projesi kapsamında kan nakline ihtiyaç duyan hastalar, kan bağışı çağrısında bulundu. Proje kapsamında hayata geçirilen 1kisi1000kisi.com web sitesinde yaşam kaynağı ve tedavi aracı olarak kan, kronik hastalıkların tedavisinde kan bağışının önemi ve kan bağışı hakkında sık sorulan sorular gibi içerikler yer alıyor. Kan bağışının kanser ve kalıtsal kan hastalıklarına sahip erişkin ve çocuk hastalar için hayati önem taşıdığını hatırlatan Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek “Bayram sürecince hijyenik şartlara sahip Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezlerine gidip kan verebilirsiniz” dedi.