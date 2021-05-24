Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılara göre şeker hastalarının sayısı 40 senede dört kat arttı. 1980’de dünyada diyabetli insan sayısı 108 milyondu.

HASTALARIN YÜZDE 80'İ DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE

Ünlü tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, şeker hastalığı artık sağlıksız gıdalara kolay ulaşılan zengin ülkelere mahsus bir hastalık değil. Araştırmacılar, diyabet hastalarının yüzde 80’inin düşük ya da orta gelir grubundaki ülkelerde olduğunu ifade ettiler.

SAĞLIKSIZ BESLENME VE HAREKETSİZLİK HASTA YAPIYOR

Araştırmada, şeker hastalığının niçin bu kadar arttığı ya da fakir ülkeleri niçin daha çok vurduğu açıklanmadı. Uzmanlar, kırsal bölgelerden şehirlere geniş çaplı insan hareketleri, sağlıksız beslenme ve hareketsiz hayat tarzının bunda etkili olabileceğini dile getiriyor.