Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Hindistan’ın sağlık sistemini çökme eşiğine getiren Hint varyantı, bilim adamlarının odağı olmaya devam ediyor. İngiltere tarafından bugüne kadar yapılan taramalarda, ‘endişe varyantı’ denilen bu varyantın üç alt tipine rastlanırken virüsün ilk hâlinden yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. Ancak bilim adamları, varyantın daha ağır ve ölümcül hastalığa sebep olmadığı gibi aşının oluşturduğu bağışıklıktan da kaçamadığını ifade ediyor.

Belçikalı uzmanlarca yapılan bir analiz, İngiltere’de Hindistan varyantının İngiliz varyantına göre her gün yüzde 13 daha hızlı artabileceğini gösteriyor. Mevcut verilerle de İngiltere’de ortaya konulan raporda, yüzde 50 daha bulaşıcı olabileceği düşünülüyor. Cambridge Üniversitesinden bir mikrobiyolog olan Sharon Peacock ise varyantın İngiltere’deki vaka sayılarında önemli bir artışa yol açmadığını ve bu artışın ülkenin ocak ayındaki en son zirvesinden çok daha düşük olduğunu söylemişti.

Nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının en az bir doz Covid-19 aşısı olduğu İngiltere’de varyantın yayılması, teorik olarak varyantın aşıdan kaçabileceğini düşündürüyor. Ancak bazı uzmanlar, Hindistan varyantının aşıdan kaçtığı için vakalarda artışa sebep olduğuna dair çok az delil olduğunu belirtiyor.

1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.

Kara mantar kabusu büyüyor! Bir ülkeye daha sıçradı İlk olarak Hindistan'da görülen ve yavaş yavaş komşu ülkelerinde de yayılmaya başlayan kara mantar nedeniyle can kaybı artıyor. Bangladeş'ten sonra son olarak Irak'ta da siyah mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.