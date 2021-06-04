Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 enfeksiyonundan sonra görülen ve Hindistan’da 200’den fazla kişinin ölümüne yol açan “Kara mantar” hastalığından sınırımıza yakın Irak’ta da bir kişinin hayatını kaybetmesi endişe uyandırdı. Uzmanlar özellikle diyabet hastalarının risk grubunda olduğunu belirterek tedavilerini aksatmamaları konusunda uyarıyor. Oksijen ihtiyacı olan Covid hastalarına yüksek doz streoid ilaçlar verilmek zorunda kalındığını söyleyen Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Şeker hastalarında da aynı şeyi yapıyoruz. Stereoidler şeker hastalarında kan şeker düzeyinin bozulmasına yol açıyor. Yüksek kan şeker düzeyleri kara mantar hastalığını oluşturuyor. Biz steroidleri yoğun bakım şartlarında şekerlerini düzenleyerek veriyoruz. Hindistan gibi ülkelerde hastanede yer bulamayan kişiler ilaçları evlerinde kullanıyor. Bağışıklığı baskılanan kişilerin şeker düzeyleri de kontrol edilmediği için kara mantar gelişiyor” dedi.

Kara mantar kabusu büyüyor! Bir ülkeye daha sıçradı İlk olarak Hindistan'da görülen ve yavaş yavaş komşu ülkelerinde de yayılmaya başlayan kara mantar nedeniyle can kaybı artıyor. Bangladeş'ten sonra son olarak Irak'ta da siyah mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.

BULAŞICI DEĞİL

Bu hastalığın bulaşıcı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul "Bu hastalığa, tabiatta her yerde bulunan bir küf yol açıyor. Solunum yoluyla vücuda giren bu küfler sinüslerden kan dolaşımı yoluyla göz tabanına ve beyne, akciğerlere, deriye ve mide bağırsak sistemine sıçrayarak o bölgelerdeki dokuları öldürüyor. Bu küfleri aslında herkes soluyor ancak bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişiler hasta oluyor. Kan kanseri ve lenfoma hastaları, kan şekeri yüksek diyabet hastaları, aşırı kilo kaybettiren hastalığı olanlar ve organ nakli sebebiyle bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar risk altında" dedi. Hastalığa basit bir burun içi ve ağız muayenesiyle teşhis konulabildiğine dikkat çeken Ertuğrul "Teşhisi kolay ancak tedavisi zordur. Hastalar gözlerini ve hatta yüzlerinin bir kısmını kaybedebilir. Türkiye’de henüz Covid-19 enfeksiyonu ile bağlantılı vaka tespit edilemedi" ifadesinde bulundu.