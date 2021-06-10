Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kronik stres altında büyüyen çocukların erken ergenliğe girdiğini gösteren çalışmalar bulunduğunu söyleyen Psikolog Reyyan Tekin, pandemi dönemindeki kısıtlamalar, kötü beslenme ve ekran süresinin uzamasının erken ergenlik vakalarını artırdığını ifade etti.

Covid-19 pandemisiyle uygulanan kısıtlamalar dünyada ruh sağlığını önemli ölçüde etkileyen sosyal izolasyona sebep olduğunu hatırlatan Tekin “Çocukların fiziksel aktivitesinin neredeyse durma noktasına gelmesi, uyku düzeninin bozulup ekran karşısında kontrolsüzce tüketilen kilo aldırıcı gıdaların artması, vücut yağ dokusunun artmasıyla ergenliği uyaran hormonların salgılanması pandemi döneminde artan erken ergenlik vakalarının önemli sebepleri arasında gösteriliyor” diye konuştu.

Duygusal ve zihin olarak ergenliğe hazır olmayan çocuğun yaşıtlarından farklı olma duygusundan dolayı özgüven kaybı yaşayabileceğini hatırlatan Tekin, çocuğun sağlıklı bir ruh hali geliştirmesi için destek alınması gerektiğini vurguladı.

Deri yolma hastalığı ergenlikte başlıyor Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, deri yolma hastalığının 12-16 yaşlar arasında başladığını belirterek, "vücuda cerrahi müdahale gerektirecek kadar ciddi olabilir" dedi.

Ergenlik döneminde destek almak şart! Dr. Raziye Dut, ergenlik döneminin, fiziksel ve psikolojik açıdan kendine has zorluklar taşıdığını belirterek destek almanın şart olduğunu söyledi.