Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bütün bunların yanı sıra gebelik sürecinde yaşanabilecek enfeksiyonlar, annenin alkol ve sigara kullanması, kimyasal maddelere ve radyasyon maruz kalmasının bebeğin beyin gelişimi için riskli durumlar olduğunu ifade eden Dr. Gürses, “Doğumda yaşanabilecek oksijen yetersizliği, erken doğum, doğum öncesi veya doğum sırasında yaşayan kronik stres zorlanma durumları ile bebeğin sevgi ve ilgiden mahrum kalması ile erken çocukluk döneminde yaşanan şiddet nörolojik gelişimi kötü etkiler” dedi.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.