Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi tarafından 6 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesi öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitime başlaması için okullarda kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı su ile yıkanıyor. Atakent Mahallesinde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasını Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da takip etti.

BELEDİYE BAŞKANI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Aslan, 2021-2022 eğitim dönemi öncesi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi. Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da Başkan Baydilli’ye ve temizlik işleri ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bakan detayları açıkladı, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dair merak edilen detayları paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri Polonya’da! Eğitim uçuşlarına katıldılar Türkiye ve Polonya’ya ait savaş uçakları, NATO’nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Polonya’da eğiytim uçuşları gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yeni dönemle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer afet bölgelerindeki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.