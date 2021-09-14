Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklamalarda bulundu.

Pek çok tartışmalara gündem olan 3. doz aşı hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" ifadelerini kullandı.

12 YAŞ ALTINA DA UYGULANABİLİR

Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, verileri izin için Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.

Şahin, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini de vurguladı.

BioNTech 12 yaş altına Covid-19 aşı kullanımı için başvuracak Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ürettikleri koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvuracağını duyurdu.

Pfizer/BioNTech aşısı dünyada tam onay alan ilk aşı oldu ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdi. FDA’nın onayının ardından Pfizer/BioNTech, dünyada tam onay alan ilk aşı oldu.