Türkiye Gazetesi

Kış ayları yaklaşırken dünya genelinde koronavirüsle mücadeleye devam ediliyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde kötü gidişat alarm vermeye başladı.

EN ÇOK CAN KAYBI VEREN 5 ÜLKE ARASINDALAR

Avrupa'nın doğusunda toplam vakalar 20 milyonu aştı. Rusya, Ukrayna ve Romanya dünyada en çok can kaybı gerçekleşen 5 ülke arasında yer alıyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar bu durumu aşılanma oranlarının düşüklüğüne bağlıyor. Ukrayna'da nüfusun ancak beşte birine tek doz aşı uygulanırken, kış aylarıyla birlikte vakaların katlanarak artmasından endişe ediliyor.

DAKİKADA 25 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANIYOR

Rusya'da günlük vakalar 35 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son bir haftada 250 bin kişi virüse yakalandı. Son 24 saatte ise bin 72 kişi öldü, 35 bin 700 kişi enfekte oldu. Ülkede dakikada 25 kişi corona virüse yakalanıyor.

HASTANELER DOLDU

Hastanelerdeki doluluk oranı da salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nüfusunun sadece üçte birini aşılayan Rusya'da devlet Başkanı Putin'in emriyle, iş yerleri kasım başında bir hafta boyunca kepenk indirecek.

Batman’da korona virüs olan 20 aylık bebek hayatını kaybetti Batman’da annesiyle birlikte korona virüs olan 20 aylık Betül Ayla Acar bebek durumunun ağırlaşması nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün suyuyla hazırlanan özel sprey, korona virüsün yayılımını engellediği araştırmalar sonucundan tespit edildi.

Moderna CEO’su korona virüsün geleceğini konuştu: Yakında bebekler için de aşılar mevcut olacak ABD’li korona virüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’sur Stephane Bancel, korona virüsün geleceği hakkındaki soruları yanıtladı. Bancel, korona virüsün bir yıl içinde bitebileceğine belirterek, yakında bebekler için de aşıların mevcut olacağını söyledi.