Türkiye Gazetesi

İlaç üreticisi Pfizer’ın yaptığı açıklamaya göre koronavirüse karşı ilk kullanılacak olan ilacın yetişkinlerde hastaneye yatış oranını yaklaşık yüzde 90 oranında azalttığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı evde ilaç geliştirmek için uzmanlar adeta yarışıyor.

Pfizer en kısa sürede ilacın yetkilendirilmesi için ABD Gıda ve İlaç idaresi’ne (FDA)’ya başvurmayı planladıklarını açıkladı. Yetkisi alındıktan sonra ilaç Paxlovid markasına sahip olacak.

Pfizer, COVID-19’a karşı salgınlarda hafif ve orta şiddette olan enfeksiyonları olan hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yaklaşık %90 oranında azalttını günde iki kez 5 günlük bir tedavi ile hapın kullanılacağını söyledi.



775 KİŞİYLE YAPTIĞI ÇALIŞMAYI YAYINLADI

Pfizer’ın 775 yetişkinle yaptığı çalışmaya göre koronavirüs semptomalrını gösterdikten sonra kısa bir süre içerisinde ilaca başlayan obezite, yaş gibi en az yüksek risk faktörlerinden biri bulunan kişiler incelendi.

Semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde Pfizer ilacı alan kişilerin yüzde 0.8'inin hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediği tespit edildi.Plasebo alan hastaların ise yüzde 7’sinde bu oranın yüzde 7 olduğu, 7 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.



4 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 4 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca kritik oranı hatırlatarak iki doz aşı oranının yüzde 70'in üzerinde olması gerektiğini açıkladı.

DSÖ: Şubat ayına kadar koronavirüs nedeniyle yarım milyon insan ölebilir Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki korona virüs durumunu "çok endişe verici" olarak değerlendirerek, salgının şubat ayına kadar kıtada yarım milyon kişinin ölümüne yol açabileceğini açıkladı.