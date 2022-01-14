Türkiye Gazetesi

Aniden gelen tatlı krizlerinde şekere ve şekerli yiyeceklere yönelmek kalp krizi riskini artırıyor. Sağlıksız yiyeceklerin yol açtığı yüksek kolesterol, koroner arterleri tıkıyor ve bu da kalp hastalıklarına neden oluyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir" dedi ve ilk uyarısı 'beyaz çikolatadan uzak durun' oldu.

KALP KRİZİNİ TETİKLEYEN BESİNLER

Prof. Dr. Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak isteyenlerin uzak durması gereken yiyecekleri sıralarken, ilk maddede 'beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi'lere yer verdi. Çaynak, listesinde şu yiyecekler konusunda uyardı;

Hamur işleri, poğaça ve börekler

Hamburger, sosis ve kebap gibi yağlı etler

Margarin ve palm yağı

Hindistan cevizi ve kreması ile hurma yağı

Süt, yoğurt, krem peynir, krema vb. tam yağlı süt ürünleri

BEYAZ ÇİKOLATA ZARARLI MI?

Yağ oranı yüksek olan beyaz çikolata, fazla tüketildiği takdirde kolesterolü yükseltebilir ve buna bağlı olarak damar tıkanıklığı ile kalp rahatsızlıkları gibi ciddi problemlere yol açabilir. Uzmanlar, hızlı kilo alımına da neden olabilen beyaz çikolatanın 100 gramının 600 kaloriye denk olabileceğini söylüyorlar. Beyaz çikolata, karaciğerin yağlanmasına ve ciltte akne oluşumuna da yol açabilir. Bazı uzmanlar ise beyaz çikolatanın içerisindeki kafeinin kan dolaşımını uyardığını ve vücuda canlılık sağladığını söylüyor.

BEYAZ ÇİKOLATA GERÇEK ÇİKOLATA DEĞİL

Kakao yağından üretilen beyaz çikolata, gerçek çikolata olarak kabul edilmiyor. Gerçek çikolata olması için içerisine kakao tozu ilave edilmelidir. Sadece kakao yağı kullanılan beyaz çikolatada tatlandırma işlemi için birçok kuruyemiş ve meyve kullanılıyor.

Kakao yağından elde edilen beyaz çikolatanın tüketimini sınırlandırmak, kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olabilir

DOYMAMIŞ YAĞ İÇEREN YİYECEKLER TÜKETİN

Günümüzde satılan birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların listesi olduğunu belirten Prof. Dr. Çaynak, bu listelere göz atılarak yiyeceklerin seçilmesi gerektiğini belirtti. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyecekleri tüketmeye yönelik bir beslenme planı yapılması gerektiğini söyleyen Çaynak, "Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 g. ve bir erkek için günde 90 g. yağdan gelmelidir" dedi ve uyardı: Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 g. ve erkekler için 30 g.).

Beyniniz çikolatayı 'ödül' olarak algılıyor Çikolatayı neredeyse büyük ya da küçük sevmeyen kimse yoktur. Tek başına da oldukça tercih edilen çikolata, tatlıların da bir numaralı konuğu olarak mutfaklarımızdaki yerini alıyor. Çikolata sağlığa faydalarının yanı sıra hormonlar üzerinde oluşturduğu etki ve mutlulukla olan ilişkisiyle de oldukça ön plana çıkıyor.

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