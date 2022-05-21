Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Alerjiye bağlı göz şikâyetlerinin genellikle gözlerin kızarması, kaşıntı, sulanma ve göz kapaklarında şişme ile ortaya çıktığını söyleyen Medical Park Göztepe Hastane Kompleksinden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Murat Hacımustafaoğlu “Bu belirtiler hafif rahatsız edici kızarıklıktan, görmeyi bozacak kadar şiddetli iltihaplanmaya kadar değişebilir. Mevsimsel alerjik konjonktivite sebep olan en önemli faktörler arasında çiçek, bitki, çimen ve ağaç polenleri bulunur. Göz şikâyetlerinin yanı sıra burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı da görülebilir. Alerjik konjonktivit genellikle iki gözü birlikte etkiler fakat diğer göz enfeksiyonları gibi bulaşıcı değildir” dedi.

GÖZÜNÜZÜ OVALAMAYIN

Gözlerdeki kaşıntının verdiği rahatsızlık nedeniyle hastaların sık sık gözlerini ovaladıklarına dikkat çeken Dr. Hacımustafaoğlu “Bu durum alerjenlerin gözle daha fazla temas etmesine ve belirtilerin daha da kötüleşerek enfeksiyon oluşmasına yol açabilir. Enfeksiyonu engellemek için gözleri ovalamamak, soğuk kompres uygulamak, güneş gözlüğü kullanmak, güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamak, kontakt lens kullanımına ara vermek gerekir” diye açıkladı.

MAYIS VE AĞUSTOS AYLARINA DİKKAT

Özellikle atmosferde polenlerin yoğun olarak bulunduğu mayıs ve ağustos aylarında göz alerjilerinin daha yoğun görüldüğünü ifade eden Dr. Hacımustafaoğlu “Bu durum bazen alerjik astım gibi rahatsızlıklarla birlikte, bazen ise tek başına ortaya çıkabilir. Hemen her yaşta görülmekle birlikte özellikle çocuklarda ve ergenlik çağında daha sık karşılaşılır. Mevsimsel alerjik konjonktivite sebep olan en önemli faktörler arasında çiçek, bitki, çimen ve ağaç polenleri bulunmaktadır. Polen mevsimi bittiğinde kendiliğinden düzelir. İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı giderek azalır ve alerji belirtileri hafiflemeye başlar. Hastalar alerjiyi hissetse bile şikâyetleri eskisi kadar şiddetli olmaz” diye konuştu.

En tehlikelilerin başında geliyor: Alerji yapıyor, görülme sıklığı iki kart arttı Ülkemizde kuruyemiş alerjilerinin artışına ve oluşturduğu risklere dikkat çeken Çocuk Alerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, konuyla ilgili uyarı yaptı. En tehlikeli besin alerjilerinin başında kuruyemiş alerjilerinin geldiğini belirten Şekerel, alerji yapan kuruyemişlerin başında fındık, Antep fıstığı ve cevizin geldiğini söyledi.