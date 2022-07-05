Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Covid 19 pandemisi sırasında neredeyse durma noktasına gelen sağlık turizminin 2022 yılında patlama yaşadığı bildirildi. 2021 yılında Türkiye’ye 1 milyon 600 bin sağlık amaçlı hasta geldiğini söyleyen Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, bu rakamın 2022 yılında yüzde 40 artış gösterdiğini belirterek, “Sağlık turizmi pandemiden sonra altın yılını yaşıyor. Hem özel hastanelere hem de devlet hastanelerine yabancı hastalardan büyük talep var. Neredeyse Türkiye’deki sağlık sistemini yabancı hastalar finanse ediyor diyebiliriz” değerlendirmesini yaptı. Hem sağlık sisteminde teknolojik altyapı ve hizmet kalitesinin yüksek olması hem de tedavi fiyatlarının diğer ülkelere göre daha ucuz olması sebebiyle ülkemizin yabancı hastaların gözdesi olduğunu ifade eden Dr. Holoğlu, yabancı hastaların sağlık kurumlarını daha çok Google reklamları üzerinden bulduğunu söyledi. Sağlık turizmi yapan kurumların Google üzerinden reklam verdiğini belirten Dr. Holoğlu “Sağlık turizmi yapanlar reklam veriyorlar. Hangi bölgeden hasta almak istiyorsanız Google üzerinden o bölge için reklam açıyorsunuz. Google bir algoritma oluşturuyor zaten size. Anahtar kelimeleri buluyorsunuz. O anahtar kelimeler üzerinden reklam veriyorsunuz. Bu şekilde hastalar kurumlara ulaşıyor” dedi.

DEVLET DESTEKLİ REKLAM

Devletin sağlık turizmi için yapılan reklam harcamalarını desteklediğini de söyleyen Dr. Holoğlu, “Dünyada sağlık turizmi potansiyelini ciddi teşviklerle destekleyen tek ülke Türkiye. Bu arama motorları üzerinden yaptığımız reklamların yüzde 60’ını devlet bize geri ödüyor. Google bize fatura kesiyor. Devletin geri ödemesi biraz zamana da yayılsa, kurumlar sonunda bu bedeli alıyor devletten. Ayrıca sağlık turizmi için fuar katılımlarımıza da proje bazlı teşvikler verebiliyor” diye anlattı.

AFRİKADAN BÜYÜK TALEP VAR

Son zamanlarda ilginç şekilde Afrika ülkelerinden Türkiye’ye hasta geldiğine dikkat çeken Dr. Holoğlu, “Özellikle Sahra Altı Afrika’dan adını duymadığınız Afrika ülkelerinden son zamanlarda inanılmaz hasta akışı başladı. Mesela Cibuti, Senegal, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden hasta geliyor. Bazen ülkelerin isimlerini hastalardan öğreniyoruz” dedi.

YABANCI HASTA EN ÇOK SAÇ EKİMİ VE ESTETİK İÇİN GELİYOR

Sağlık turizmi için ülkemize gelen yabancıların en çok saç ekimi ve estetik talep ettiklerini bildiren Dr. Holoğlu, bunu ikinci sırada kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, ortopedi ve tüp bebeğin izlediğini belirterek, son dönemde tüp mide ameliyatları ve diş için de gelenlerin sayısında önemli ölçüde artış olduğunu söyledi.

Ünlülerin estetik operasyon tercihi Türkiye

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Cezayir asıllı Zinédine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi! Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa’ya döndü. İngiliz şarkıcı, eski model ve reality show yıldızı Katie Price’da estetik yaptırmak için sık sık Türkiye’ye geliyor. Fiziksel görüntüsünü beğenmediği için bir dizi estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Tracy Kiss de hayalindeki görüntüye ulaşamayınca soluğu Türkiye’de aldı. İtalyan oyuncu Michelle Morrone da estetik operasyon için Türkiye’yi seçen ünlülerden.

İsviçre ve İsrail’in yabancı hastalarını aldık

Aynı zamanda Romatem Fizik Tedavi ve Sağlık Grubu’nun da kurucusu olan Dr. Köksal Holoğlu, fizik tedavi alanında sağlık turizminde yükselen bir ivme izlediğini söyledi. 2021 yılında elde edilen 6 milyar dolarlık gelirin 20’de birinin fizik tedavi hastalarından geldiğini belirten Holoğlu, özellikle daha önce fizik tedavi için İsrail ve İsviçre’ye giden zengin Rus ve Orta Doğulu hastaların artık Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi ve “Ortalama aylık, 50 bin avro civarında para ödüyorlardı. Biz aylık ortalama 12 bin dolara tedavi ediyoruz. Yaklaşık beşte bir fiyatına. Teknolojik altyapımız dünya standartlarında olduğu için artık bize geliyorlar. Romatem olarak baktığımızda daha önceki hasta bekleme kapasitesinin dört beş katına ulaştık. Geçen yıl bu zamanlarda yatış için 10 hasta bekliyorsa, bugün 50 hasta bekliyor. Gelen hastaların yüzde 90’ı felçli hasta rehabilitasyon grubu, beyin felçleri, omurilik yaralanmaları ya da MS Parkinson gibi ağır nörolojik hastalıklar. Ama bizim en çok aldığımız hasta grubu beyin felci hastaları” diye açıkladı.

Sağlık turizminde yabancının ilk tercihi diş ve estetik Türkiye sağlık alanında pek çok ülkenin tercihi oldu. Diş tedavisi, estetik, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek için ülkemiz, Avrupalıların uğrak noktası.

Ünlü estetikçi Akbaş: “Türkiye estetik ve plastik cerrahide dünyada ilk 3'te” Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, estetik operasyonları için yurt dışından birçok insanın Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Estetik plastik cerrahi, Türkiye'nin dünya üzerinde daha çok tanınmasına ve sevilmesine büyük bir katkı yapıyor. Ben de böyle bir camianın bir parçası olmaktan ülkem adına büyük bir gurur duyuyorum" dedi.