Hangi ilacı ne zaman kullanmalı? Zamanlama hatası yapmayın
İlaçlardan en etkin sonucu alabilmek için doğru zamanda kullanmak ve tutarlı bir rutin oluşturmak gerektiğini söyleyen uzmanlar, en sık statinler, demir demir takviyeleri, tiroid ilaçları, ağrı kesiciler ve bazı DEHB tedavilerinin zamanlamasında hata yapıldığını belirtiyor. Peki hangi ilaçları ne zaman alalım?
ZİYNETİ KOCABIYIK - Kolesterol ilaçları: Simvastatin gibi statinler, kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kolesterol üretimi geceleri en yüksek seviyede olduğundan, akşamları alınmaları en iyisidir. Kan ilaçları: Demir tabletleri de sıklıkla yanlış kullanılan bir diğer ilaç. İdeal olarak sabah kahvaltısından önce aç karnına alınmaları gerekir. Çünkü süt ürünleri, çay ve kahve vücudun demir emilimini engelleyebilir.
Tiroit ilaçları: Tiroit fonksiyonlarının bozukluğu için sebebiyle kullandığı kullanılan ilaçlar da aç karnına alındığında daha iyi etki gösteriyor. Kalsiyum veya demir takviyeleriyle birlikte alınmaması tavsiye ediliyor.
Ağrı kesici: Özellikle nonsteroid antiinflamatuvar grubu ağrı kesicilerin mide zarını tahriş etmemesi için yemeklerle birlikte alınması en iyisidir. Hiç olmazsa bir bardak sütle alınmaları gerekir.
DEHB ilaçları: Uyarıcı davranış bozukluğunu düzenleyen ilaçların ise ise günün ilerleyen saatlerinde yutulduğunda uykuyu bozabileceği için sabah saatlerinde alınması gerekiyor.