Hangi ilacı ne zaman kullanmalı? Zamanlama hatası yapmayın

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kolesterol ilaçları: Simvastatin gibi statinler, kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kolesterol üretimi geceleri en yüksek seviyede olduğundan, akşamları alınmaları en iyisidir. Kan ilaçları: Demir tabletleri de sıklıkla yanlış kullanılan bir diğer ilaç. İdeal olarak sabah kahvaltısından önce aç karnına alınmaları gerekir. Çünkü süt ürünleri, çay ve kahve vücudun demir emilimini engelleyebilir.

Tiroit ilaçları: Tiroit fonksiyonlarının bozukluğu için sebebiyle kullandığı kullanılan ilaçlar da aç karnına alındığında daha iyi etki gösteriyor. Kalsiyum veya demir takviyeleriyle birlikte alınmaması tavsiye ediliyor.

Ağrı kesici: Özellikle nonsteroid antiinflamatuvar grubu ağrı kesicilerin mide zarını tahriş etmemesi için yemeklerle birlikte alınması en iyisidir. Hiç olmazsa bir bardak sütle alınmaları gerekir.

DEHB ilaçları: Uyarıcı davranış bozukluğunu düzenleyen ilaçların ise ise günün ilerleyen saatlerinde yutulduğunda uykuyu bozabileceği için sabah saatlerinde alınması gerekiyor.