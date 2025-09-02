Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Hangi ilacı ne zaman kullanmalı? Zamanlama hatası yapmayın

Hangi ilacı ne zaman kullanmalı? Zamanlama hatası yapmayın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hangi ilacı ne zaman kullanmalı? Zamanlama hatası yapmayın
İlaçlar, Sağlık, Diyet, Vitamin, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlaçlardan en etkin sonucu alabilmek için doğru zamanda kullanmak ve tutarlı bir rutin oluşturmak gerektiğini söyleyen uzmanlar, en sık statinler, demir demir takviyeleri, tiroid ilaçları, ağrı kesiciler ve bazı DEHB tedavilerinin zamanlamasında hata yapıldığını belirtiyor. Peki hangi ilaçları ne zaman alalım?

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kolesterol ilaçları: Simvastatin gibi statinler, kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kolesterol üretimi geceleri en yüksek seviyede olduğundan, akşamları alınmaları en iyisidir. Kan ilaçları: Demir tabletleri de sıklıkla yanlış kullanılan bir diğer ilaç. İdeal olarak sabah kahvaltısından önce aç karnına alınmaları gerekir. Çünkü süt ürünleri, çay ve kahve vücudun demir emilimini engelleyebilir.

Tiroit ilaçları: Tiroit fonksiyonlarının bozukluğu için sebebiyle kullandığı kullanılan ilaçlar da aç karnına alındığında daha iyi etki gösteriyor. Kalsiyum veya demir takviyeleriyle birlikte alınmaması tavsiye ediliyor.

Ağrı kesici: Özellikle nonsteroid antiinflamatuvar grubu ağrı kesicilerin mide zarını tahriş etmemesi için yemeklerle birlikte alınması en iyisidir. Hiç olmazsa bir bardak sütle alınmaları gerekir.

DEHB ilaçları: Uyarıcı davranış bozukluğunu düzenleyen ilaçların ise ise günün ilerleyen saatlerinde yutulduğunda uykuyu bozabileceği için sabah saatlerinde alınması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti! Ederson, İstanbul'a geldiÇocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açabilir: İdrar yolu enfeksiyonu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rahat rahat içiyoruz ama... Gazlı içeceklerde kellik riski - SağlıkRahat rahat içiyoruz ama... Gazlı içeceklerde kellik riskiÇocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açabilir: İdrar yolu enfeksiyonu - SağlıkÇocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açabilir: İdrar yolu enfeksiyonu21. yüzyılın yeni çocuk hastalığı: Klip sendromu - Sağlık21. yüzyılın yeni çocuk hastalığı: Klip sendromu200 yıllık stetoskopa yapay zeka dokunuşu! Saniyeler içinde 3 tür kalp hastalığı teşhis ediyor - Sağlık200 yıllık stetoskopa yapay zeka dokunuşu!Uzmanından uyarı: Rafine şeker bağışıklığı zayıflatıyor, tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılayın - SağlıkUzmanından uyarı: Rafine şeker bağışıklığı zayıflatıyor, tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılayın10 saniyede cilt kanseri teşhisi! Yapay zeka teknolojisi kullanılıyor - Sağlık10 saniyede cilt kanseri teşhisi! Yapay zeka teknolojisi kullanılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...