EMİN ULUÇ

Dünyayı esir alan Covid-19 spora da ambargo koyarken, futbol sevdalıları maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. FIFA, UEFA, ülke federasyonları da bu konuda kafa patlatıyor. Biz de mevcut durumla ilgili fikirlerini almak için Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu’nu telefonla aradık. Kaptan, telefondan yönelttiğimiz sorulara samimi cevaplar verdi. Tecrübeli oyuncunun en vurucu ifadesi, “Önce vatan” oldu. Koronavirüs kâbusunun bütün insanlığa saldırdığına vurgu yapan Emre, “Hayatta futboldan önemli şeyler var. Şu anda öncelik sağlık” dedi.

> Uyarıları dikkate almalı

Bütün insanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını temenni ettiğini söyleyen Emre Belözoğlu, “Vakti geldiğinde sahaya çıkar futbolumuzu oynarız. Ancak şu anda ülkemizin içinde bulunduğu durum çok daha önemli. Hepimiz, yapılan uyarıları dikkate almalı ve üzerimize düşeni en doğru şekilde yaparak yetkililere yardımcı olmalıyız. İnşallah bu dönemi daha fazla can kaybı olmadan, bir an önce atlatırız. İnsan hayatından daha değerli bir hazine yok” ifadelerini kullandı.

> Fedakârlık zamanı

Takım arkadaşlarını organize ederek 5 milyon liralık yardım sağlayan Emre, bu konuyla ilgili yorum yapmak istemezken, “Herkes elinden geleni yapıyor. Bugüne kadar elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Bize yakışan da bu” sözleriyle konuyu geçiştirdi. Futbol dünyasında yapılan ücret indirimleriyle ilgili olarak, “Oyuncusundan teknik heyetine, yöneticisinden kulübüne, futbolun bütün unsurlarının fedakârlık yapması gereken bir dönem. Burada da herkesin taşın altına eline koyması gerekiyor” diyen Kaptan, ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

> Hak yenmesin

Liglerle ilgili alınacak karara dair yorum yapmasının söz konusu olmadığını belirten Emre Belözoğlu, “Bu konuda yetkili merci değilim. Gerekli kurumlar, şartlara göre değerlendirme yapıp bir karar açıklayacaktır. Şu anda tahmin yürütmenin de kimseye faydası yok” derken, “İnşallah hiçbir kulübün hakkının yenmediği bir tercih yapılır. Biz de güvenli ortam sağlandığında sahaya çıkar futbolumuzu oynarız” ifadesinde bulundu.

Hepimizin ailesi var

Evde idman sürecine rağmen zaman zaman dışarı çıkmak durumunda kaldığını belirten Emre, “Bu ara kulübe gidip geliyorum. Bütün tedbirleri alıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ama ne olursa olsun eve gelir gelmez kendimi duşa atıyorum. En büyük endişem virüsü eve taşımak” dedi.

YİNE HATIRLATTILAR

Aradan beş yıl geçti

∂ Bundan tam beş sene önce Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe, Trabzon’da silahlı saldırıya uğramıştı. Takım otobüsü kurşunlamış, şoför yaralanmış, futbolcular ölümden dönmüştü. Olayın failleri hâlâ bulunmadı. Fenerbahçe Kulübü, olayın yıl dönümünde bir kere daha “Failler bulunsun” dedi.

İTALYAN HOCA

Yeni aday Di Francesco

∂ Teknik direktörlük koltuğuna henüz kimseyi oturtamayan Fenerbahçe’de arayışlar sürüyor. Alanya’nın hocası Erol Bulut’la prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, alternatif isimlerle görüşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak İtalyan Eusebio Di Francesco’yla temasa geçtiği belirtildi.

FERDİ ONLARDAN BİRİ

Genç yıldızlara dışarı yasak!

∂ Koronavirüs sebebiyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. Dört büyük takımda oynayan ve bu yasağa takılan ise birçok isim var. 20 yaşının içinde olan Abdülkadir Ömür, Haziran 1999 doğumlu olduğu için yasaktan kurtulan yıldızlardan. İşte o liste:

Beşiktaş

Ersin Destanoğlu - 19

Erdoğan Kaya - 19

Rıdvan Yılmaz - 18

Kartal Yılmaz - 19

Fenerbahçe

Muhammed Gümüşkaya - 19

Ömer Beyaz - 16

Allahyar - 18

Ferdi Kadıoğlu - 20

Galatasaray

Emin Bayram - 17

Atalay Babacan - 19

Yunus Akgün - 19

Trabzonspor

Serkan Aslan - 20

Kerem Baykuş - 20

Arda Akbulut - 19

Atakan Gündüz - 19

Salih Kavrazli - 18