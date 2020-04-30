Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan Christian Luyindama, kısa sürede Galatasaray’ın vazgeçilmezleri arasına girmişti. Sezon başında S. Liege Kulübü’ne 5 milyon avro ödenerek bonservisi de alındı. 2022’ye kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun da yıllık ücreti bir milyon 50 bin avroydu. Ancak Luyindama şanssız bir sakatlık yaşadı. Millî takımda sol çapraz bağları koptu ve ameliyat oldu. Demokratik Kongolu oyuncunun 7-8 aydan önce sahalara dönüşü tahmin edilmiyordu ama o, geçen hafta idmanlara başladı.

> Sözleşme uzatalım

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim’in defansın bel kemiği olarak gördüğü Luyindama, ciddi sakatlığına rağmen İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti. Üstün fiziği, başarılı performansı ve düşük maliyeti sebebiyle Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa, 26 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine ekledi. Ancak ne Fatih Terim ne de yönetim oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Hatta yönetimin Luyindama ile sözleşme uzatmak istediği ve sezon başında masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.

ONYEKURU’DAN...

İftar paylaşımı

Koronavirüs salgını devam ederken gelen Ramazan ayında iftarlar evlerde yapılıyor. Nijeryalı Onyekuru iftar sonrası Feghouli, ÖmerDonk, Jimmy, Ahmet, Taylan ve idari manajer Mert Çetin’i etiketleyip “Afiyet olsun” mesajı yolladı.