Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar için fikstür avantajından bahsediliyordu ancak bu sahaya o kadar da yansımadı. Sivasspor, Konya deplasmanındaydı. Yiğidolar, 30’da Kone’nin golüyle üstünlüğü ele geçirdi. 8’de Skubic ile bulduğu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen ev sahibi Konyaspor, 37’de Skubic ile eşitliği yakaladı, 44’te ise Milosevic’le öne geçti. Maça bitti gözüyle bakılırken sonradan oyuna giren Skuletic, Sivasspor adına 90’da beraberliği sağladı. Çalımbay’ın takımı son iki deplasmanında da galip gelemezken şampiyonluk yolunda iki puanlık ciddi bir kayıp yaşadı.

Konyaspor bunu hep yapıyor

Yeşil-beyazlılar her ne kadar kümede kalma mücadelesi verse de önceki maçlarına bakıldığında dikkat çekici bir durum var. Konyaspor şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Başakşehir’le berabere kalmış büyüklerden de F.Bahçe’yi mağlup etmişti. Şimdi bu istatistiğe zirve mücadelesi veren ekiplerden olan Sivasspor’a çelme de eklendi.