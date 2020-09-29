Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe, bir kere daha Türk Telekom’dan yenilmeden ayrıldı. Son beş maçta rakibine karşı bir galibiyet, dört beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, yine kaybetmezken sergilenen performans teknik heyete gelecek için umut verdi. Tek eksiğin gol olduğunu düşünen Erol Bulut oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Savunmada hata yapmadık. Son paslar ve son vuruşlarda eksiğimiz var” eleştirisinde bulunurken, iki puanı kaçıran taraf olduklarını vurguladı. Altay, Ozan ve Gustavo’yu özel olarak tebrik eden genç teknik adam, üçüncü bölgedeki pas ve vuruş eksikleri giderdiklerinde çok daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti.

Karagümrük ikazı

Oyuncu grubu da galibiyete ulaşamadıkları için üzgündü ama şampiyonluk söylemlerini daha da yüksek sesle dile getirmekten çekinmediler. Gökhan ve Caner arkadaşlarına moral aşılarken, Gustavo da takımın oturmasıyla çok daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi. Henüz tam forma ulaşamayan Sosa, Mert Hakan, Valencia ve Thiam’ın yanı sıra Samatta’nın takıma adapte olması ve transferin tamamlanmasıyla vites yükseltmeyi hedefleyen sarı-lacivetlilerin şampiyonluktan yana en ufak bir tereddüdü yok. Bu arada Erol Bulut “Önümüzde Karagümrük maçı var. Millî araya kazanarak girmeliyiz” ikazında bulundu.

LİSTE BAŞI O

Yeniden Cisse

Mbwana Samatta transferinin ardından bir golcü daha almaya hazırlanan Fenerbahçe’nin favorisi Papiss Cisse. Uzun süre adı gündemde olan Ze Luis’in lisansının çıkması, yıldız oyuncunun Porto’da kalacağı yönünde yorumlanırken sarı-lacivertliler Cisse için bir kere daha harekete geçme kararı aldı.

SERDAR AZİZ KRİZİ

Dört ismin bileti kesildi

Fenerbahçe, Rodrigues, Dirar, Frey ve Serdar Aziz’i de gözden çıkardı. Ayrılık için Rodrigues ve Dirar’la görüşen sarı-lacivertliler, Frey’i ise bir kere daha kiralık gönderecek. Yüksek maaşından taviz vermediği için gözden çıkarılan Serdar Aziz gitmemekte direniyor.

BAYRAĞI O TAŞIYOR

Altay Bayındır güvencesi

Fenerbahçe’nin zaman zaman eleştirilen kalecisi Altay, sarı-lacivertlilerdeki yerli eldiven geleneğini sürdürmekte kararlı. Derbide yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken genç kaleci, bu sezon üç maçta bir gol yedi. Ceza sahasında yüzde 83 kurtarma başarısı olan Altay’ın topu oyuna sokmadaki isabeti de yüzde 80.

SMITH’TEN İTİRAF

Samatta gönülsüz gitti

∂ Fenerbahçe’nin Aston Villa’dan 6 milyon avroya kadrosuna kattığı Samatta ile ilgili eski hocası Dean Smith açıklamalarda bulundu. Smith “Bence Samatta için Fenerbahçe’ye gitmesi iyi bir karar oldu. Burada kalsaydı oynama garantisi yoktu. Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti” dedi.