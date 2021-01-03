Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karagümrük 37 yıl sonra bordo-mavilileri ligde misafir edecek. 20 puanda olan ve zirvenin uzağında kalan Karadeniz ekibinin kazanmaktan başka çaresi yok... Galibiyette eleştirilere bir süreliğine nokta koyacak olan Avcı ve ekibi muhtemel bir puan kaybında ise şiddetli eleştirilere maruz kalacak.

İki isim hazır

Yedi maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Galatasaray’a karşı bitiren bordo-mavililerde sevindirici gelişme Covid-19 testi negatife dönen Abdülkadir Ömür ve sakatlığı geçen Ekuban’ın oynayabilecek durumda olması. İki isim de görev bekliyor ama nihai kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek. Diabate, Bilal ve Plaza’nın kadro dışı olduğu Karadeniz ekibi, Karagümrük’e karşı hücumda yaşadığı organizasyon problemini çözmeye çalışacak.