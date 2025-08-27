Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emniyetten Samsunspor-Panathinaikos maçı için uyarı

Emniyetten Samsunspor-Panathinaikos maçı için uyarı
Samsunspor-Panathinaikos karşılaşması öncesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü, kargaşa yaşanmaması için taraftarlara uyarılarda bulunuldu.

Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yapılan duyuruda seyircilerin girişlerde kargaşa yaşamaması için maç saatinden en az 3 saat önce tribünlere alınmaya başlanacağı bildirildi.

EMNİYET UYARDI

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü oynanacak Panathinaikos müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir.

Yeni nesil kimlik kart ve QR kod ile stadyuma giriş yapılabilecek olup, girişlerde sıkıntı yaşanmaması için taraftarların yeni nesil kimlik kartını yanında bulunması ve cep telefonlarına BİLETİNİAL uygulaması yüklemeleri, tribünlere girişlerde yoğunluk oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak taraftarların müsabaka saatinden makul bir süre önce stadyuma gelmeleri önem arz etmektedir"

