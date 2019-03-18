Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni RIFTER için düzenlene basın toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, aracın kendi sınıfının standartlarını yükseltecek bir model olduğuna vurgu yaparak “Yerden 18 cm yüksekliği ile SUV görünümüne sahip Yeni Rifter, kendi segmentinde bir üst sınıf doğuracak. Yenilenen modelimizle ticari araç pazarındaki payımızı da artıracağız”dedi. İbrahim Anaç, toplantıda pazara yönelik hedeflerine de değinerek “Biz birçok markadan daha iyimser bir yaklaşımla 2019’da toplam pazarın 520 bin adetle kapanacağını öngörüyoruz. Peugeot olarak ise 26 bin 500 satış hedefimiz var. Profesyonel yapılanmamız, bu senegündemimizdeki en önemli konulardan bir” dedi.

Yeni Rifter rakiplerinden farklılaşan Peugeot i-Cockpit®, anahtarsız giriş, Zenith cam tavan, elektrikli arka camlar, açılır arka kapı camı, yokuş iniş desteği, adaptif hız sabitleme ve ileri sürüş destek sistemleri gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. 100 ve 130 Hp’lik iki dizel motor, 5 ileri düz, 6 ileri düz ve 8 ileri Tam Otomatik EAT8 şanzımanları ile Türkiye’de satışa sunulan araç markanın karakterini yansıtan ve SUV dünyasına gönderme yapan yeni tasarımıyla beğeni topluyor.