Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Finberg ve Bizim Hesap ile iş birliğine giden n11.com KOBİ’lere tek tuşla banka hesaplarına ulaşma imkânı sunacak. n11.com İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, Türkiye’nin gelecek hedeflerinde dijital ekonominin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “n11.com olarak hedefimiz, bizi kullanarak e-Ticaret faaliyeti yapan işletmelerin işlerini biraz daha kolaylaştırmak. n11.com ve Fibabanka’ya entegre olarak çalışacak Bizim Hesap uygulaması ile kullanıcılar bilgisayarlar ya da cep telefonlarından e-Faturalarını kesecek, gelir-gider takibi yapabilecek ve ihtiyaç duydukları raporlara tek tıkla ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.

Fibabanka Genel Müdürü ve Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert de Finberg ile Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’leri desteklemeyi ve onlara inovatif çözümler sunmayı hedeflediklerini belirterek “Finberg ile rekabet avantajı sağlayacak ürünleri, start-up’lar üzerinden KOBİ’lerimize ulaştırmayı ve tüm fintek ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.