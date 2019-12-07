Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube 2019’da en çok izlenen ve beğenilen müzik videoları listesini yayınladı. Müzik ve genel içerik olarak iki grupta hazırlanan listede Reynmen'den “Derdim Olsun” ve “Ela” ile Fatih Bulut'un “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkıları Türkiye'de müzik kategorisinde ilk sırada yerini alırken, genel listede ise komedi, dizi ve yarışma programı videoları öne çıktı. ‘Konuşan Kediler 3’ Türkiye’de en çok izlenen video oldu.

DÜNYADA EN ÇOK BEĞENİLEN 10 MÜZİK VİDEOSU

1.Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

2.BTS (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV

3.BLACKPINK – ‘Kill This Love’ M/V

4.Billie Eilish – bad guy

5.Lil Nas X – Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

6.Ariana Grande – 7 rings

7.Lil Dicky – Earth (Official Music Video)

8.Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)

9.j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV

10.Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

DÜNYADA EN ÇOK İZLENEN 10 MÜZİK VİDEOSU

1.Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)

2.ROSALÍA, J Balvin – Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3.Anuel AA, KAROL G – Secreto

4.Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – China (Video Oficial)

5.Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce (Remix)

6.Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

7.Maari 2 – Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8.BLACKPINK – ‘Kill This Love’ M/V

9.Billie Eilish – bad guy

10.Ariana Grande – 7 rings