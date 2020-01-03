Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güç yönetimi şirketi Eaton, yenilikçi ürünlerini tanıttığı, tüm EMEA’da geleneksel hale getirdiği Mobil Teknoloji Günleri ile 5'inci kez Türkiye'yi dolaşıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaşan Eaton Teknoloji Karavanı programında yer alan Ankara'da birçok farklı sektörden Eaton kullanıcılarına yenilikçi ürünler sunuldu.

11 Kasım’da Türkiye’ye gelen Eaton Teknoloji Karavanı, 27 Şubat’a kadar İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Ereğli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Mersin başta olmak üzere Anadolu’nun birçok noktasında Mobil Teknoloji Günlerine devam edeceği kaydedildi.

Karavanda; birçok ürün yenilenen ve geliştirilen özellikleriyle 12 farklı ilde makine imalatından gıdaya, havalandırma ve soğutma sektöründen temiz/ atık su, demir-çelik, madencilik, işleme, ambalaj, seracılık, tarım ve birçok sektöründen kullanıcılara ulaşılacak.

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, "Eaton Elektrik, 2015 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler ile Mobil Teknoloji Günlerini Türkiye’de bir kültür haline getiren ilk firmadır. Bu anlamda Eaton Elektrik Türkiye Grubu olarak Mobil Teknoloji Günleri ile EMEA bölgesi içerisinde en çok kilometreyi kat eden, en çok müşteriye ulaşan ekip olmanın gururunu taşıyoruz." dedi.

Bu yıl elektrik ve hidrolik teknolojilerini 2 ayrı teknoloji aracıyla tanıtan ve Türkiye’de birçok şehirde gezdiğini belirten Özcan; "Elektrik Mühendisleri Odası'nın bazı şubeleri ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliklerle meslektaşlarımıza ulaşacağız. 2018 yılında Eaton Elektrik olarak yeni çıkan Ex-Line Ex-proof armatürünün tanıtımını Türkiye’de ilk defa teknoloji karavanı ile gerçekleştirdik. Tesislerde enerji dağıtımı ve koruması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerine ürünler sergiledik. Standartların da üzerinde güvenlik konusunun altını çizdik. 2020 yılında da Ulusoy Elektrik Orta Gerilim çözümlerimizin yer aldığı teknoloji tırımız ile Anadolu’ya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Eaton Teknoloji Karavanı’nın önemli duraklarından bazıları şöyle;

23 Aralık-6 Şubat İstanbul

10 Şubat Mersin

11-14 Şubat Gaziantep

18-21 Şubat Konya

25-27 Şubat İstanbul