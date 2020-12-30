Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek plan 40 eylem, 75 uygulama adımı ve sekiz stratejik hedeften oluşuyor. Buna göre kritik altyapılar siber tehdide karşı 7/24 korunacak. Operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde yerli ve millî teknolojik imkânlar geliştirilecek. Siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinlikleri artırılacak. Kaynağı ve hedefi yurt içi olan veri trafiğinin yurt içinde kalması için çalışılacak. Siber güvenliğe ilgi duyan veya uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik projelerle insan kaynağının güçlendirilmesi sağlanacak. Siber suçların en aza indirgenmesi için çalışılacak ve caydırıcılığın artırılması için adım atılacak. İnternet ve sosyal medyada doğru ve güncel bilgi paylaşımının sağlanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylem planı ile ilgili olarak “Sürekli gelişim ve değişim kaydeden, yaygınlaşarak yaşamımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen bilgi ve iletişim teknolojileri bizlere birçok imkân sunarken siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda birçok alanda olduğu gibi siber güvenlik alanında da uluslararası seviyede ülkemizin öncü konumunu daha da ileriye taşıyacağız ve 7/24 görevinin başında olan siber güvenlik organizasyonumuzla birlikte yerli ve millî teknolojilerimizden de yararlanarak siber tehditlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını söyledi. Karaismailoğlu "Hatta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nin 2019'da yayımlanan raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek, bu alanda dünyada en güvenli 20 ülkeden biri oldu. Avrupa'da da 11'inci sırada yer aldı" bilgisini verdi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer almasını hedefliyoruz. Türkiye'yi siber güvenlikte uluslararası bir marka hâline getireceğiz. Yeni eylem planımızla bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber tehditlerin etkileri daha da azalacak. Ulusal kabiliyetlerimiz gelişecek ve güvenli bir ulusal siber ortam oluşacak.

ÜÇ YILDA 325 BİN SALDIRI ENGELLENDİ

Bakan Karaismailoğlu, siber güvenlik alanında yerli ve millî yazılımların geliştirilmesinin vazgeçilmez olduğunu belirterek "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla son 3 yılda Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi" ifadesini kullandı. AVCI uygulamasıyla zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerinin tespit edildiğini, AZAD uygulamasıyla da yapay zekâ teknolojisi kullanılarak köle bilgisayarları bulduklarını dile getiren Karaismailoğlu, internete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA projesiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.