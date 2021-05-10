Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

10,36 inç FHD+ ekranı ve NXTVISION teknolojisine sahip tablet gün ışığında veya düşük ışık şartlarında titremeyen, zararlı mavi ışık taşımayan ve daha iyi parlaklık ve tonlamaya sahip akıllı göz koruması sunuyor. Çocuk Modu etkinleştirildiğinde, izleyici ekrana 25 cm yaklaşmışsa kullanıcıyı bilgilendiriyor ve göz koruması için daha fazla mesafe konmasını teşvik ediyor. Ayrıca ebeveynler çocuklar için zaman sınırı koyabiliyor, çalışma veya dinlenme molaları belirliyor. Cihazın fiyatı 2.199 TL.