Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İşte hızlı bir bağlantı için yapmanız gerekenler:

¥ Güçlü bir internete sahip olmanın altın kuralı, yüksek hızlı ve kararlı bir internettir. Onun için yaşadığınız yerde en iyi interneti sunan servis sağlayıcıyı araştırmalısınız. Örneğin; mümkün ise DSL bağlantılar yerine daha yüksek hızlar sunabilen fiber bağlantıları tercih edin. Evinize sadece ADSL/VDSL türünde bağlantı sağlanabiliyorsa SNR marjin (SNR margin) ayarlarını yapılandırarak hız ve kararlılığında iyileştirmeler yapabileceğiniz bir modem tercih etmeniz yerinde olacaktır.

¥ Evinizdeki modeminizin yeni teknolojileri destekleyip desteklemediğini mutlaka kontrol edin. Mümkünse en az hem 2.4GHz hem de 5 Ghz bandını destekleyen dual band cihazları tercih edin.

¥ Bütçeniz imkân tanıyorsa iki farklı bağlantıya sahip olmanız, kritik anların üstesinden gelmenizi sağlayabilir. Örneğin; altyapınız da elveriyorsa fiber ve bir DSL bağlantıya sahip olabilirsiniz.

¥ Yaşadığınız alan geniş olabilir veya yapımda kullanılan malzemeler, etraftaki sinyal bozuculardan dolayı WiFi menziliniz arka odalara ulaşmayabilir. Geleneksel menzil genişletici yöntemlerinden farklı olarak WiFi Mesh sistemi tercih etmeniz, evinizin içinde tüm odalarda kesintisiz bağlantı yapmanızı sağlar. Sıradan router cihazlarda ağdaki cihazların bir erişim noktasından diğerine geçmesi genel olarak 5 saniye sürmektedir. 802.11k, 802.11r ve 802.11v standartları sayesinde bu süre 100 milisaniye seviyesine düşmektedir.

¥ Ev tipi çoğu router cihazında bulunan antenler halka şeklinde (omni-directional) yayın yaparlar. Bu sebeple harici ve yönlendirebileceğiniz antenleri olan router cihazları tercih etmeniz, WiFi sinyallerini daha iyi bir şekilde yöneterek istediğiniz noktaya doğru yönlendirebilmenizi sağlar.

¥ Özellikle şehir merkezlerinde çok fazla modem/router cihaz aynı bölge için yayın yapıyor. Bu da WiFi sinyalleri arasında bozulmalara sebep olabiliyor. Etrafınızdaki WiFi sinyallerinin hangi kanalda yayın yaptığını 3. parti uygulamalarla kontrol edin ve daha boş bir kanalda yayın yapmayı deneyin.