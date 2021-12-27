Türkiye Gazetesi

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, akıllı saatler ve çeşitli ev eşyaları üreten teknoloji devi Samsung, yeni teknolojier geliştirmekten vazgeçmiyor. Üst üste geliştirdiği Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 model katlanabilir telefonlarının ardından şirket, yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. İkiye katlanan telefonlardan çok daha zor mühendislik becerileri gerektiren üç ekranlı, üçe katlanabilen akıllı telefon yolda görünüyor.

Samsung, üç ekranlı katlanabilir telefonu için patent alırken ortaya çıktı. Patent bilgilerine göre cihaz, Z şeklinde katlanıyor. Böylece üç ekranlı telefonun tüm katları kapatıldığında bile üstte ekran yer alacak.

ÜÇ EKRANLI TELEFONUN ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

91mobiles'in haberine göre, patent belgelerinde akıllı telefonun bazı özellikleri dikkatli gözlerden kaçmadı. Bu bilgilere bakıldğında, iki farklı menteşeye sahip olacak cihazın bir menteşesi Galaxy Z Fold 3'teki gibi içe doğru, diğeri ise Huawei Mate X'te gördüğümüz gibi dışa doğru katlanacak.

Samsung'un paten başvurusu, devre kartlarının cihazdaki yeri, ekrana gömülü parmak izi sensörü gibi pek çok önemli bilgiyi gösteriyor. Bunun yanı sıra üçe katlanabilen Galaxy akıllı telefon modelinin arka kamera kurulumunda üç lens yer alacak. Cihazın HDMI ve USB-C bağlantı noktaları da patent başvurusundaki tasarım görüntülerinde ortaya çıktı. Ancak geliştirilme aşamasındaki tasarımlar tanıtımdan ve piyasaya sürülmeden önce değişebilir.

Teknoloji devinin, üç ekranlı üçe katlanabilen akıllı telefonunun 2022 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlerleyen zamanlarda cihazın tasarımında ve özelliklerinde değişiklikler olursa ya da yeni bilgiler elde edersek sizinle paylaşacağız.

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