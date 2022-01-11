Türkiye Gazetesi

Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlenen CES 2022 etkinliğinde Galaxy S21 FE modelini duyurdu. Uygun fiyatlı modeliyle kullanıcı karşısına çıkan üretici, şimdi ise merakla beklenen Galaxy S22 serisinin çıkış tarihini açıkladı.

Yaklaşık bir senedir çeşitli sızıntılarıyla gündeme gelen Galaxy S22 serisi, yine her yıl olduğu gibi Unpacked etkinliğinde sergilenecek. Kullanıcılar uzun süredir etkinlik tarihini merak ederken, beklenen açıklama ise nihayet Samsung'dan geldi.

GALAXY S22, 8 ŞUBATTA GELİYOR

Samsung, yakın zamanda yeni Unpacked etkinliğini ne zaman düzenleyeceğini açıkladı. Buna göre Galaxy S22 serisinin tanıtılacağı etkinlik, 8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek. Böylece Koreli üretici Galaxy S21 FE'nin ardından S22 serisini de kullanıcı karşısına çıkaracak.

Tanıtım tarihinin yanı sıra bazı kaynaklar, Galaxy S22'nin ne zaman satışa çıkacağını da yine gözler önüne serdi. 2022'nin iddialı modellerinden olması beklenen S22 serisi, 8 Şubat lansmanından hemen sonra, 9 Şubatta ön siparişe açılacak. Telefonların fiziksel olarak mağazada satışları ise 24 Şubat tarihinde başlayacak. Ancak bunun ülkelere göre farklılık göstereceğini belirtmekte fayda var.

Önceki bilgilere göre S22 serisi, modellere göre farklı renk seçenekleriyle gelecek. Bunlardan Galaxy S22 ve S22 +; Beyaz, Pembe Altın, Açık Mavi, Gri, Yeşil, Siyah ve Bej renklerine sahip olacak. S22 Ultra ise; Phanton White, Phantom Black, Green ve Burgundy gibi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

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