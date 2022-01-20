Türkiye Gazetesi

ABD’li teknoloji devinin ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone SE serisine 2020’de ikinci bir cihaz eklendi. Uygun fiyatlı bir iPhone almak isteyenler için Apple, 2022’de üçüncü nesil iPhone SE’yi tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji analisti Ross Young, iPhone SE’nin bir önceki modelden farklı olmayacağını sadece 5G desteğine sahip olacağını söyledi. Daha gelişmiş ve daha büyük ekranlı iPhone SE modelinin ise 2023’te geleceğini ileri sürdü.

Nokta atışı iddialar yaparak tanınan Ross Young, 2022 iPhone SE’nin Nisan veya Mayıs ayında piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu yılki iPhone SE'de kullanılacak ekran için panel üretiminin bu ay başlayacağını da sözlerine ekledi.

IPHONE SE TAHMİNLERİ NİSANA İŞARET EDİYOR

Young’ın yeni iddiası, Bloomberg editörü Mark Gurman'ın tahminiyle de uyuşuyor. Gurman, Apple'ın iPhone SE 3 için Mart veya Nisan aylarında sanal bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı.

Önceki sızıntılara ve raporlara göre, iPhone SE 2022’nin tasarımı önceki modelle aynı olacak ancak biraz daha gelişmiş özelliklere sahip olabilir. Ayrıca yükseltilmiş özelliklere sahip bir iPhone 8 gibi görüneceğine yönelik güçlü iddialar da var.

IPHONE SE ÖZELLİKLERİ

Telefonun 4.7 inç Retina HD LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca ekran altına gömülü parmak izi sensörlü bir Ana Sayfa düğmesi olabilir. Bunun yanı sıra, bir LCD ekran paneli ve bir ana sayfa düğmesi ile gelen son Apple telefon olması muhtemel.

iPhone SE, 3GB RAM ile birlikte Apple A15 işlemciyle desteklenecek iken, 4GB RAM’li bir Plus varyantı da piyasaya çıkabilir. Arkada gelişmiş fotoğrafçılık özelliklerine sahip 12 megapiksellik tek bir kamera sensörü olacak.

Uygun fiyatlı iPhone SE bekleyenlere bir iyi bir kötü haber Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli olarak bilinen iPhone SE (Special Edition) hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Son sızıntılara göre, teknoloji devi bu sene yeni bir model yerine önceki modelin 5G versiyonunu piyasaya sürecek.

Apple, eleştirilerin odağında: iPhone 13'teki bir özellik kaldırıldı Apple, uzun süredir kullanılan bir özelliğini iPhone 13 modellerinden kaldırdı. Teknoloji devinin en yeni amiral gemisi telefonuna sahip olanlar, Apple’ın bu hamlesini eleştirdi.