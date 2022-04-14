Türkiye Gazetesi

'CNEOS 2014-01-08' olarak bilinen göktaşı, 8 Ocak 2014'te Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğu kıyısına düştü. ABD Uzay Komutanlığı, bu ayın başlarında Twitter'da, Harvard gökbilimcileri Amir Siraj ve Abraham Loeb'in 2014 yılında başka bir yıldız sisteminden gelerek Dünya'ya çarpan göktaşını doğruladığı paylaştı.

Araştırmacılar, meteorun hızı ve yörüngesinden hareketle güneş dışı olduğunu öne sürdü. Sadece 1,5 fit (45 cm) uzunluğundaki kayalık cismin yıldızlararası bir cisim olduğu açıklandı.

İLK YILDIZLARARASI GÖKTAŞI

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 2017 yılında keşfedilen ‘Oumuamua’ olarak adlandırılan ünlü yıldızlararası cisim, bu açıklamayla birlikte artık güneş sistemimizi ziyaret eden ikinci yıldızlararası cisim oldu.

Dr Siraj ve Dr Loeb, 2019'da meteorun Güneş sistemimiz dışından geldiğini öne süren bir makale yazmış ve ön baskısını ArXiv'e göndermişti. Çalışmada meteorun yüzde 99,999 ihtimalle yıldızlararası uzaydan geldiği ileri sürüldü. Ancak araştırmacılar ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan bazı sensörlerden gelen verilere bağımlı olması nedeniyle makaleyi hakemli bir dergide yayımlayamadı.

İki araştırmacı, yaklaşık on yılda bir kez bir güneş dışı göktaşının Dünya’ya çarptığını ve şimdiye kadar gezegenimize 450 milyondan fazla meteorun düştüğünü söyledi. Hatta bu tür yıldızlararası cisimlerin uzaylı yaşamın kanıtlarını taşıyabileceğine inanıyorlar.

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