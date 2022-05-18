Türkiye Gazetesi

California'da Apple aleyhine açılan bir davaya göre, AirPod kulaklık modelinde 2020'de yüksek bir Amber Uyarısı yayınlaması sonucunda 12 yaşındaki bir çocuğun kulak zarı patladı. Dava dosyasında B.G. olarak tanımlanan çocuk, 2020 yılında AirPods Pro takarken iPhone'unda Netflix'te film izliyordu. AirPods Pro'nun düşük ses seviyesinde olduğu iddia edilirken, aniden cihazda Amber Uyarısı duyuldu ve yüksek perdeli gürültü B.G.'nin kulak zarlarına zarar verdi.

Davada, Amber Alert'in B.G.'nin kulak zarını parçaladığını, kokleasına zarar verdiğini ve işitme duyusunda yaralanmalara neden olduğu belirtildi. O zamandan beri baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması ve mide bulantısı nöbetleri geçirdi ve sağ kulağında işitme cihazı takmasını gerektiren kalıcı işitme kaybı da oluştu.

Apple, uyarıların sesini otomatik olarak azaltmayan veya bildirim ile uyarı seslerini eşitlemeyen arızalı AirPod'lar üretmekle suçlandı. Davacılar, Apple'ı olası sorunla ilgili uyarıları eklemediği için suçluyor ve Apple'ın iddia edilen tasarım kusurlarından haberdar olduğunu da ileri sürüyor.

Dosyada, 12 yaşındaki çocuğun normal bir hayat yaşama yeteneğini kaybettiği vurgulandı. Sonuç olarak, sağlık masrafları ve manevi çöküntü nedeniyle davacı taraf Apple'dan tazminat talep etti.

AMBER ALERTS ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

AirPods kullanıcıları, kulaklık takılıyken Amber Alerts bildirimlerinden rahatsız duyduklarını belirtiyor. Amber Alerts, ‌iPhone‌ sahiplerinin dikkatini çekerek cihazların yüksek sesle çalmasına ve titreşmesine neden olacak şekilde tasarlanmıştır. Sosyal medya ve destek platformlarında şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, Amber Alert sesinin AirPods'un makul bir ses seviyesine ayarlanmış olsa bile gerçekten çok yüksek sesle çaldığını ileri sürmekte.

Amber Uyarıları, Ayarlar uygulamasında Bildirimler bölümünü açarak, aşağıya kaydırarak ve uyarıyı devre dışı bırakmak için düğmeye dokunarak kapatılabilir. Acil Durum Uyarılarını ve Kamu Güvenliği Uyarılarını kapatma seçenekleri de vardır ancak uyarıların tüm ülkelerde devre dışı bırakılamayacağını belirtmekte fayda var.

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