Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Araştırmaya göre Avrupalı tüketicilerin yüzde 66’sı kişisel verilerine kimin erişebildiğini ve nasıl kullanıldığını bilmiyor. Sadece yüzde 12’si bu konuda bilinçli. Katılımcıların yüzde 58’i online ve dijital ayak izlerinin güvenliği konusunda endişe duyarken, yüzde 72’si teknolojinin yanlış bilgiyi yaymak için kullanılmasından rahatsız. Yüzde 48’i de cihazların üzerinden takip ve kayıt ettiğinden şüpheleniyor. VMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediçeler “Digital Frontier 4.0 araştırmamızın açığa çıkardığı veriler, kullanıcıların verilerine dair genel olarak bir çekimserliğe sahip olduğunu gösteriyor. Öte yandan tüm bu görüşlere rağmen birçok kişi dijital gelişmeleri de destekliyor. Tüketiciler hızlı inovasyon yerine dünyayı daha iyi bir yer yapacak gelişmeler istiyor. Öyle ki katılımcıların yüzde 58’i teknolojinin, yeni iş ve hayat alanları oluşmasına vesile olarak ülkelerinin dijital anlamda gelişmesine katkı sağladığını belirtiyor” dedi.

Related Digital: 'Türkiye veri güvenliği konusunda son derece yetkin bir ülke' Türkiye'nin en büyük entegre dijital pazarlama şirketlerinden Related Digital, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın Türkiye’nin veri güvenliği konusundaki açıklamalarına dikkat çekti. Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, Türkiye’nin veri güvenliği konusunda son derece yetkin bir ülke olduğunu vurguladı.