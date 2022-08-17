Türkiye Gazetesi

Apple ve Samsung'un ardından dünyanın üç numaralı telefon üreticisi Xiaomi, kullanıcılarını kötü bir haberle sarstı. Xiaomi model telefonlarda ödeme verilerini depolamaya yarayan ‘Güvenilir Ortam’ özelliğinin aslında siber saldırılara kapı araladığı ortaya çıktı. Çin merkezli şirket, yüksek düzeyde ciddi bir hatayı düzelttiğini bildirdi.

Check Point Research araştırmacıları tarafından yayımlanan rapora göre, Xiaomi akıllı telefon açığı bilgisayar korsanlarının mobil ödeme sistemini ele geçirmesine, devre dışı bırakmasına veya kendi sahte işlemlerini oluşturmasına ve imzalamasına izin verebilecek kadar ciddi.

XIAOMI TELEFONDAN PARA ÇEKİLDİ

Araştırma şirketi Canalys'in 2022 ikinci çeyrek verilerine göre, dünyadaki her yedi akıllı telefondan biri Xiaomi tarafından üretiliyor. Buna göre bilgisayar korsanlarının hedef havuzu da oldukça büyük.

Check Point'ten güvenlik araştırmacısı Slava Makkaveev, “Ödeme paketlerinin sahteciliğine veya ayrıcalığı olmayan bir Android uygulamasından ödeme sisteminin doğrudan devre dışı bırakılmasına izin verebilecek bir dizi güvenlik açığı keşfettik. WeChat Pay'i hacklemeyi başardık ve tamamen işe yaramış bir konsept kanıtı uyguladık” dedi.

Bu arada, Çin merkezli mobil ödeme ve dijital cüzdan uygulaması WeChat Pay, 300 milyondan fazla müşteri tarafından kullanılıyor ve Android kullanıcılarının mobil ödemeler ve çevrimiçi işlemler yapmasına imkan tanıyor.

Bununla birlikte, Xiaomi’deki güvenlik açığının ne kadar süredir var olduğu ve bilgisayar korsanları tarafından kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor.

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