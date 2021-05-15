Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için uçakla Türkiye’ye gelen turistlerden PCR testi isteniyordu. Ülkeye girişden önce 72 saat içinde turistlerin PCR testini ibraz etmeleri gerekiyor. Ancak vaka sayısı düşük, aşılama oranı yüksek olan bazı ülkelerden gelen turistler için PCR testi zorunluluğu bulunmuyor.

Şu ana kadar Türkiye 15 ülkeyi karşılıklı olarak PCR terstinden muaf tutuyordu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi artık Sırbistan için de PCR testi zorunluluğunun karşılıklı olarak kaldırıldığını duyurdu