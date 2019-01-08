Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 1

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5