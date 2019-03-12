Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de balıkçılık yapan Tunay Şengül, Melen Çayı'nda 40 kilogramlık yayın balığı yakaladı. 35 yıllık balıkçı olan ve ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyleyen Şengül, "850 lira teklif eden oldu vermedim. Lezzeti hiçbir yerin balığına benzemez." dedi.

TAM 40 KİLOGRAM

Cumayeri ilçesinde balıkçılık yapan Tunay Şengül, Melen Çayı'nda avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı. Şengül, uzun uğraşı vererek balığı kıyıya almayı başardı. Şengül, yayın balığını vakit kaybetmeden evinin bahçesindeki havuza bıraktı. 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BİN LİRA GETİRENE BALIĞI SATIYOR

Şengül, 35 yıldır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı yakaladığını söyledi. Bin lira fiyat verene balığı satacağını duyuran Şengül, "850 lira teklif eden oldu vermedim. Lezzeti hiçbir yerin balığına benzemez. Burada tutulan balık başka balıkların lezzetine benzemez, daha lezzetlidir. Vatandaşlar genellikle balık yemek için bu bölgeye gelir. Barajlardan alınan bir balık değil, bu nehirden tutulan bir balık, o yüzden lezzeti başkadır." dedi.