Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli eğitim görevlisi Mehmet Kara, yaklaşık 15 yıldır dağlarda gezerek fosil taşları arıyor. Hava koşulları uygun olduğu zaman kendisi gibi taş meraklısı arkadaşları ile haftada 3 gün doğaya çıkan Kara, topladığı taşları kendisine ait butik bir müzede sergiliyor. Kara'nın koleksiyonunda ise çeşitli büyüklükte ve şekillerde yaklaşık 3 bin taş bulunuyor. Topladığı taşların fosil olduğunu söyleyen Kara, bunların profesyonel anlamda incelenmesini istiyor.



Taş tutkusundan dolayı Gaziantep'in kırsalında adım adım gezen, bazen ise eli boş döndüğünü söyleyen Kara, "15 senedir arazide taş arıyoruz. Taş yığınları bulduğumuz zaman ise adım adım gezmekten kurtuluyor, bunların arasında arıyoruz. Normalde taş bulamadan döndüğümüz zamanlar da oluyor. Bugün ise günlerce arayıp bulamayacağımız midye fosili buldum" dedi.



'ANNEM OT TOPLARDI BEN TAŞ TOPLARDIM'

Taş merakının çocuk yaşlarda başladığını belirten Kara," Ben küçükken annem dağlarda ot toplardı. Ben de taş toplardım. İlk midye türü taşları o zamanlar gördüm. Bu taşları kimse bilmediği için ezilip yok edilmeden toplanması gerektiğini düşündüm" diye konuştu.





'TAŞLAR İÇİN İNCELEME YAPTIRMAK İSTİYORUM'

Mehmet Kara, taşlar için inceleme yaptırmak istediğini belirterek, "TUBİTAK kayıtlarını incelediğimde benim elimde bulunan bir taşın benzerinin 3 yüz milyon yıllık olduğunu öğrendikten sonra burada bir müze oluşturmayı, hatta en azından kendim için görsel bir doku oluşturmayı hedefledim. Taşların sırrını çözebilmek için inceleme yaptırmak istiyorum. Bazı taşlar uzun yıllar önce yaşayan hayvanların kendi kalıplarını oluşturduğu taşlaşmış şekillerdir" şeklinde konuştu.



Yaklaşık 6 yıldır Mehmet Kara'ya eşlik ettiğini söyleyen Mehmet Erdal Kaya ise, engelli olduğu halde doğaya çıkıp taş aramaktan keyif aldığını söyledi. Kaya, "Bu konuda engelli olmam herhangi bir sıkıntı değil. Büyük bir azim ve keyif alarak dere tepe geziyoruz" dedi.