Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, zemin kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izledi. Annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Görüntülerde, pencerede oturan çocuğu gören hırsız, evin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığına bakıyor. Daha sonra geri dönen şüphelinin çocuğun yanına yaklaştığı görülüyor. Küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız, koşarak olay yerinden kaçıyor.