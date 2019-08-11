Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, huzurevi sakinlerinin bayramlarını tebrik eden Bakan Soylu, burada yaşlılarla çay içerek sohbet etti.

Soylu, huzurevi personeli ve yetkilileriyle de bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da ziyaret sırasında Bakan Soylu'ya eşlik etti.