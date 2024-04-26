Mayıs ayı temettü ödeme takvimi belli oldu! Temettü dağıtacak şirketler listesi 2024

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Nisan 2024 17:33 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 17:34 - Güncelleme:

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Temettü veren hisseler 2024 ne zaman, sorusu cevap buldu. Önümüzde dönem için temettü takvimi netleşti. 2024 temettü ödeme tarihleri haberimizde. Peki, hangi şirket ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? İşte detaylar...