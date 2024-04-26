Mayıs ayı temettü ödeme takvimi belli oldu! Temettü dağıtacak şirketler listesi 2024
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Temettü veren hisseler 2024 ne zaman, sorusu cevap buldu. Önümüzde dönem için temettü takvimi netleşti. 2024 temettü ödeme tarihleri haberimizde. Peki, hangi şirket ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? İşte detaylar...
Temettü ödeme takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Borsada yatırımcılar, şirketlerin kar dağıtım planlarını yakından takip ediyor. İşte mayıs ayında temettü ödeyecek şirketler...
Temettü hisseleri, yatırımcılara düzenli temettü ödemeleri yapma ve aynı zamanda hisse fiyatlarının değer kazanmasıyla uzun vadeli kazanç elde etme fırsatı sunuyor.
Temettü takvimi, borsada işlem gören farklı şirketlerin temettü açıklamaları ile temettü dağıtım tarihlerini ve ödeme miktarlarını/oranlarını içerir, böylece yatırımcılar hangi hisselere ne zaman yatırım yapacaklarını önceden planlar.
Borsa İstanbul (BIST) 2024 yılında kar payı veren şirketleri internet üzerinde ve yatırımcı kurumlardan araştırmalar başladı.
2024 TEMETTÜ VERECEK HİSSELER VE TARİHLERİ
2 Mayıs 2024 ENJSA 2,5110 TL
2 Mayıs 2024 SAHOL 2,6487 TL
6 Mayıs 2024 MAVI 1,9143 TL
6 Mayıs 2024 MACKO 5,4810 TL
7 Mayıs 2024 NTGAZ 1,2522 TL
7 Mayıs 2024 JANTS 2,5200 TL
7 Mayıs 2024 LKMNH 0,6250 TL
8 Mayıs 2024 KSTUR 5,7923 TL
8 Mayıs 2024 AKSGY 0,0745 TL
27 Mayıs 2024 CCOLA 7,0763 TL
27 Mayıs 2024 MGROS 6,2136 TL
28 Mayıs 2024 AEFES 2,1150 TL
29 Mayıs 2024 ISMEN 0,9600 TL
29 Mayıs 2024 ASUZU 1,7857 TL
29 Mayıs 2024 AGHOL 2,5869 TL
31 Mayıs 2024 SISE 0,6464 TL
31 Mayıs 2024 TGSA 0,2700 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi